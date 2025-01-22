Üye Girişi
Haberler
MGK'dan 7 maddelik bildiri: Terör örgütleri her hâlükârda tasfiye edilecek

MGK toplantısı sonrası çok net terör mesajı
Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

Bolu'daki yangın faciasında can kaybı sayısı 79'a yükseldi
79 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

79 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler

Bolu'daki Yangında 4 Kişilik Aile Hayatını Kaybetti

Bolu'daki Yangında 4 Kişilik Aile Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Duygu Doğan ve eşi ile iki kızının yakınları taziye için bir araya geldi. Aile, yarıyıl tatili için kayak merkezine gitmişti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin Adana'daki yakınları üzüntü yaşıyor.

Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında eşi Mert (41), kızları Doğa (9) ve Mavi (7) ile yaşamını yitiren Duygu Doğan'ın (40) babası Adnan Aslan'ın merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Çadırı ziyaret eden aile yakınları ve vatandaşlar, Aslan ile Mert Doğan'ın babası Uğurtan Doğan'a başsağlığı diledi.

Acılı aileyi akrabaları teskin etti.

İstanbul'da yaşayan Mert ve Duygu Doğan çiftinin, yarıyıl tatili için kızlarıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri, 24 Ocak'ta da Adana'daki yakınlarını ziyaret etmeyi planladıkları öğrenildi.

Mert Doğan'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir polyester firmasının genel müdürü olduğu belirtildi.

Çift ve 2 kızının cenazeleri, yarın merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!
img

79 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü
img

Yangında çifte acı yaşayan anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti

Kartal, Bilbao'yu sahadan sildi
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.