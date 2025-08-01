Bolu'daki Sulama Göleti Kuruma Noktasında Balıklar Birikmeye Başladı

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Bolu'da sıcak hava ve sulama faaliyetleri sebebiyle kuruma noktasına gelen bir tarımsal sulama göletinde balıklar suyun kaldığı noktada birikiyor. Göl yüzeyinin birçok yerinde ölü balıklara rastlanıyor.

BOLU'da sulama göleti kuruma noktasına gelirken, balıklar suyun kaldığı noktada birikmeye başladı.Merkeze bağlı Çepni köyü Aşağı Mahalle'de bulunan tarımsal sulama göleti, sıcak hava ve sulama faaliyetleri nedeniyle kuruma noktasına geldi. Yaklaşık 200 metre uzunluğu bulunan gölette balık belli bir noktada birikirken, çamurla kaplanan göl yüzeyinin birçok noktasında balıkların öldüğü görüldü.

Haber – Kamera: Oğuzhan EKE/BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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