Üye Girişi
Haberler

Bolu Dağı'nda Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Karayolları ve trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.

Güzergahın Düzce kesiminde yer alan Kaynaşlı, Hasanbey, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmamasıyla ilgili uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title