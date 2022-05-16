BOLU'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU - Haberler

BOLU'da, yağmur yağışı yaklaşık yarım saat etkili olurken, vatandaşlar saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi.

Bolu'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan kaçan vatandaşlar, saçakların altına ve kapalı alanlara girerek yağmurun dinmesini bekledi. Yaklaşık yarım saat etkili olan yağış, daha sonra etkisini kaybetti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel