Bolu'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 2'si kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Mudurnu'dan Bolu'ya seyreden Bekir U. idaresindeki 14 ER 655 plakalı otomobilin dün, Feruz köyü mevkisinde yağışın etkisiyle şarampole devrilmesi sonucu yaralananlardan Hakan Daşbunar (44) ve Ahmet Uyar (43) tedavi gördükleri Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden Bekir U'nun ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.