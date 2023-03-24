Bolu'da 'resmi belgede sahtecilik'ten 7,5 yıl hapse çarptırılan dernek başkanı cezaevinde

Bolu'da sahte senet düzenlediği iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapse çarptırılan dernek başkanı, cezasının istinaf mahkemesince onanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Y, 3 yıl önce iş insanı Uğur A'nın sorumlu olduğu şirket adına alacaklı olduğu iddiasıyla elindeki toplam 2 milyon 650 bin liralık senetleri icraya vererek iş yerine haciz işlemi yaptırdı.

Şirketin bu senetleri düzenlemediğini iddia eden Uğur A. mahkemeye başvurarak Sami Y'den şikayetçi oldu.

Bolu 1. Asliye Ceza Mahkemesince "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlamasıyla açılan dava, Bolu 1. Ağır Mahkemesine devredildi.

Dava sürecinde Ankara'da polis ve jandarma kriminal laboratuvarlarında yapılan incelemelerde senetler üzerindeki yazı ve rakamların Sami Y'ye ait olduğu tespit edildi.

Kararını geçen yıl açıklayan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan Sami Y'nin "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sami Y, hakkında verilen ceza istinaf mahkemesince onandı. Jandarmaya 2 hafta önce teslim olan Sami Y, cezaevine gönderildi.