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Bolu'da ormanlık alanda bulunan tay, barınakta koruma altına alındı

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At Yaylası bölgesinde ormanlık alanda bulunan iki aylık tay, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Bolu Belediyesi tarafından Hayvan Barınağı'na götürüldü. Annesi bulunamayan tayın sahiplendirileceği belirtildi.

Bolu'da ormanlık alanda bulunan tay, barınakta koruma altına alındı.

At Yaylası bölgesinde ormanlık alanda tay bulan vatandaşlar, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Bolu Belediyesine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, iki aylık olduğu belirlenen tayı Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.

Annesi bulunamayan tayın sahiplendirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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