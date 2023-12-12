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Bolu'da Dronla Trafik Denetimi Yapıldı

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla dronla trafik denetimi gerçekleştirdi. Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan 4 sürücüye toplam bin 744 lira para cezası kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla dronla trafik denetimi gerçekleştirdi.

Atatürk Bulvarı'nda dron desteğiyle gerçekleştirilen denetimde trafik ekipleri, araçlarda emniyet kemeri takılması, cep telefonuyla konuşulmaması ve sürücülerin yayalara yol vermesi konularında denetim yaptı.

Kural ihlali yapanları uyaran ekipler, bu sürücülere cezai işlem uyguladı.

Denetimde emniyet kemeri takmayan 4 sürücüye, toplam bin 744 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

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