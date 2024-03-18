Bolu'da 3 ev ve 1 samanlık yangını söndürüldü

Alev alev yanan 3 ev, 1 samanlık, 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü

Yangından geriye gözyaşı kaldı

BOLU - Bolu'da 3 ahşap ev ve 1 samanlığın küle döndüğü yangın 5 saatlik çalışma neticesinde söndürüldü. Yangın sonrasında evleri küle dönen aileler gözyaşlarına hakim olamayınca, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, "Devlet sizin yanınızda, gereken yapılacaktır" diyerek aileleri teselli etti.

Yangın saat 12.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Feruz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevresinde bulunan 2 ayrı eve daha sıçradı. Evlerin bitişinde bulunan samanlığa da sıçrayan alevler nedeniyle yangın büyüdü. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmek için çabalayan 2 vatandaş ellerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Meydana gelen yangında 3 ahşap ev, 1 samanlık, 1 traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 3 ev, 1 samanlık ve 1 traktörün küle döndüğü yangın 5 saatlik çalışma neticesinde söndürüldü. Yarısı ayakta kalan evler ekskavatör yardımıyla yıkıldı.

Evlerinden geriye hiçbir şey kalmayan aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Gözlerinin önünde yaşadıkları evlerin alev alev yandığını görerek evlerini kaybeden ailelere Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu destek oldu. Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, "Devlet sizin yanınızda, gereken yapılacaktır" diyerek aileleri teselli etti.