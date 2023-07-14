Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin de zehirlendiği olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 15 yıl hapis istemi

BOLU'nun Yuva köyünde, geçen yıl Kurban Bayramında sudan kaynaklı bir kişinin öldüğü, 148 kişinin de zehirlendiği olayla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A. (48), İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. (60) ve köy muhtarı M.E. (60) hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla 15 yıl hapis istenirken, 2 hemşire hakkında ise 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dava açıldı.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde geçen yıl Kurban Bayramında su kaynaklı zehirlenmeler nedeniyle Eyüp Ertem (49) yaşamını yitirirken, 148 kişi de ishal, kusma ve bulantı şikayetleriyle başvurdukları hastanelerde tedaviye alındı. Hastanelere sevk edilen bazı hastalara kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom tanısı konuldu. Olayın ardından Bolu Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı Özcan tarafından 5 sanık hakkında hazırlanan 14 sayfalık iddianame, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Keleş tarafından gönderildiği Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 85 kişinin suç duyurusunda bulunduğu iddianame kapsamında İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A., İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve köy muhtarı M.E. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıl hapis istenirken 2 hemşire B.K. (41) ve F.İ. (42) hakkında da 'görevi kötüye kullanma' suçundan dava açıldı.

"'Yaylada serbest gezen hayvanların dışkılarının o günlerdeki yağışların da etkisiyle yer altına sızarak drenajlara ulaşabileceği ve su kaynağını kirletebileceği ihtimalinin kuvvetli olduğu' yönünde bir kanaate varılmış. Ancak biz bu kanaatin kuvvetli bir ihtimal olduğunu düşünmüyoruz. Müvekkillerim hala daha tedavi görüyorlar ve sürekli olarak tedavi gördükleri çevre şehirlerdeki hastanelere kontrollere gidiyorlar. Tek amacımız olayın gerçek sorumlularının tespit edilmesi ve en ağır şekilde cezalandırılması, gerekli önlemlerin alınarak bir daha böyle bir salgın olayının gerçekleşmesinin önüne geçilmesidir."