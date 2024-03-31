Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, oy kullandı

Bolu Belediye Başkanı ve CHP Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen Özcan, 1101 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Özcan, çıkışta yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yapmaları için insanları oy kullanmaya davet ederek, "Aynı zamanda benim için karne bu. 5 yıllık çalışmalarımın notunu verecek vatandaşım. O anlamda tabii özel bir heyecan yaşıyorum." ifadelerini kullanıldı.