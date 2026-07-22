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Ankara'da göç kapsamında yeniden imar ve güvenli alan inşasına ilişkin panel yapıldı

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Göç ve Diaspora Vakfı'nın düzenlediği forumda Suriye, Lübnan ve Irak'tan yetkililer, geri dönüş için altyapı, sağlık ve eğitim imkanlarının geliştirilmesini ele aldı.

Göç ve Diaspora Vakfı (GDV) tarafından düzenlenen "Bölgesel Göç ve Geri Dönüş Forumu" kapsamında "Yeniden İmar ve Güvenli Alanların İnşası: Altyapı, Sağlık ve Eğitim İmkanlarının Geliştirilmesi" başlıklı panel düzenlendi.

Ankara'daki bir otelde GDV ev sahipliğinde düzenlenen "Bölgesel Göç ve Geri Dönüş Forumu" 2. gününde devam ediyor.

Bu kapsamda, moderatörlüğünü AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emir Yasin Kekeç'in yaptığı "Yeniden İmar ve Güvenli Alanların İnşası: Altyapı, Sağlık ve Eğitim İmkanlarının Geliştirilmesi" isimli panele, Suriye Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Türkiye ile İkili İlişkiler Genel Müdürü İnas Bakkora, Lübnan Başbakan Yardımcısı Danışmanı Süheyb Cevahir, Irak Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Saray ve Lübnan Trablus Üniversitesi Rektörü Rıfat el Mikati konuşmacı olarak katıldı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Kekeç konuşmasında, etkinliğin Türkiye'de düzenlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Kekeç, bölgedeki göç hareketlerinin tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'ye dönüş için yol haritası

Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Bakkora, ülkesine yönelik destekleri için Türkiye'ye teşekkür ederek toplantının önemine dikkati çekti.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine nasıl döneceklerine yönelik "strateji" olması gerektiğinin altını çizen Bakkora, Suriye halkının ülkeyi her şeylerini bırakarak terk ettiklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Bakkora, Suriye hükümetinin geri dönenlere neler sunabileceği meselesinin önemine işaret ederek, dönenler için gerekli koşulların sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ülkeye dönenlere onurlu hayat, iş fırsatları ve güvenlik sağlanması gerektiğini belirten Bakkora, insanların "kendi istekleriyle" Suriye'ye dönmesine uygun altyapı sağlanması gerektiğini ifade etti.

Lübnan'daki durum

Lübnan Başbakan Yardımcısı Danışmanı Cevahir de göçe neden olan sebepleri anlattı.

İsrail'in ülkesine yönelik politikasının zararlarına işaret eden Cevahir, Lübnan'ın maruz kaldığı yıkıma ve yüzleştiği ekonomik krize dikkati çekti.

Cevahir, yeniden imarın ülke kurumlarının da yeniden yapılandırılmasını gerektirdiğinin altını çizerek, ülkesine yönelik süren İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in bölgedeki ülkelere yönelik güvenlik tehdidine değinen Cevahir, geri dönüş için gereken hizmetlerin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Cevahir, ülkesindeki sorunların adım adım çözüleceğini kaydederek, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının Lübnan'ın istikrarını olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Irak Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi Müdürü Saray, yeniden yapılandırmanın, devletin yeniden inşası ile kapsamlı ekonomik, siyasi ve sosyal projeleri kapsadığını dile getirdi.

Ülkesinin göçmenlerin sosyal entegrasyonuna önem verdiğini ifade eden Saray, Irak'ta göçmenlerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve fayda sağlamalarına yönelik programlar düzenlendiğini belirtti.

Saray, mültecilerin kendilerini yeniden yapılanmanın parçası olarak hissettiklerinde, ülke için gerekli çabayı göstereceklerini vurguladı.

Lübnan Trablus Üniversitesi Rektörü Mikati de üniversitesinin mülteci öğrencilere yönelik yardım politikalarına ilişkin bilgiler verdi.

Panel soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
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