Boeing, Türkiye'deki Deprem Yardım Çalışmaları İçin 500.000 Dolar Bağış Yaptı

ABD'nin Chicago kentindeki Boeing genel merkezinde görünen Boeing logosu, 13 Mart 2019. (Fotoğraf: Joel Lerner/Xinhua)

SAN FRANCİSCO, 9 Şubat (Xinhua) -- Boeing Perşembe günü, Türkiye'de depremden etkilenenler için Boeing Yardım Vakfı'ndan 500.000 ABD doları tutarında bağış yapıldığını açıkladı.

Şirket, Boeing'in bağışının Amerikan Kızılhaçı aracılığıyla yönlendirileceğini ve küresel Kızılhaç ve Kızılay ağının deprem müdahale ve kurtarma çalışmalarında kullanılacağını belirtti.

Boeing International Başkanı Brendan Nelson, "Bu depremin yol açtığı yıkım çok büyük ve küresel çapta bir müdahaleyi gerektiriyor" dedi. Nelson, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Deprem felaketinden etkilenenler hep düşüncelerimizde olacak" diye ekledi.