Bodrum'da ‘sarı yaz’ döneminde otellerin doluluk oranı yüzde 85'e çıktı

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a yılın ilk 8 ayında hava ve deniz yoluyla 780 bin yabancı turist geldi. 15 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında sarı yaz hareketliliğiyle turizm sezonun devam ederken, otellerde doluluk oranları yüzde 85 seviyelerine ulaştı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "15 Eylül'de başlayan sarı yaz dönemi 31 Ekim'e kadar sürüyor. Fiyat olarak bakıldığında uygun bir dönem diyebiliriz. Sıcaklık olarak ortalama 30 derece üzerinde. Bu dönemin uygun fiyata, kalabalık olmayan ve herkese hitap eden bir yaz tatili seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Sarı yaz Bodrum'a yakışıyor, güzel bir dönem. Yaz bizim için bitmemiştir" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Muğla'nın Bodrum ilçesine yılın ilk 8 ayında 780 bin yabancı turist geldi. Yaz boyunca otellerdeki hareketliliğin yanı sıra tarihi mekanlar, restoranlar, eğlence alanları gibi birçok noktada yoğunluk yaşandı. Turistler tur tekneleriyle yarımadanın koylarını gezdi, sıcak ve güneşli havada serin denizin keyfini çıkardı. 15 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında 'sarı yaz' hareketliliğiyle turizm sezonu devam ederken, otellerde doluluk oranları yüzde 85 seviyelerine ulaştı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'un yüksek sezonunda yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki dış hatlardan yolcu verilerini değerlendirirken ilginç bir rakama ulaştık. 2026 ilk 8 ayında, yani 1 Ocak- 31 Ağustos'a kadar geçen yılın aynı dönemine göre yakın seyrettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte geçen sene ilk 8 ayda 701 bin yabancı turist gelirken, bu yıl ise 687 binin üzerinde yabancı turist geldi. Orantı olarak da bakıldığında eksi 1,90'lık bir kayıp söz konusu. Geneli tanımlarsak Ege Bölgesi'nde en az kayıp veren destinasyonlar arasında yer almaktadır. Kruvaziyer olarak bakıldığında 93 bin yabancı turist geldi. Burada da tabii diğer 3 tane limanı da birleştirirsek, geçen seneye göre yüzde 10 üzerinde bir fark atacağını düşünüyoruz" dedi.

'BODRUM BAŞROL OYNADI'

"Gelecek sene daha çok çalışmalıyız" diyen Dengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar sezona geç başlansa bile temmuz-ağustostaki yüksek artışla birlikte yıl bazında da kaybı azaltmış bulunmaktadır. Daha çok çalışmalıyız. Rakamlar üzerinde konuşmak istemiyoruz. Gelecek seneye de dikkatli olmalıyız, temkinli olmalıyız. Muğla genelindeki yabancı turist sayısında yüksek kaybın azalmasında Bodrum başrol oynadı. Bunu da önümüzdeki aylarda hep beraber göreceğiz. Yaz daha bitmedi neredeyse son 1,5 ayımız kaldı. Uçuşlar devam ediyor, oteller açık, çarşıda da hareketlilik var. 31 Ekim'den belki de 5 Kasım ya da 10 Kasım'a kadar uzayabilir. 15 Eylül'de başlayan sarı yaz dönemi 31 Ekim'e kadar sürüyor. Fiyat olarak bakıldığında uygun bir dönem diyebiliriz. Sıcaklık olarak ortalama 30 derece üzerinde. Bu dönemin uygun fiyata, kalabalık olmayan ve herkese hitap eden bir yaz tatili seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Sarı yaz Bodrum'a yakışıyor, güzel bir dönem. Yaz bizim için bitmemiştir."

'YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ VAR'

Yabancı turist sayısında sarı yaz döneminde artış olduğunu ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış ise "Okulların açılmasıyla birlikte yerli misafirlerimiz, turistlerimiz gittiler. Ama bununla birlikte özellikle yurt dışından ek uçuşlar konuldu. Havalar güzel, sarı yazla beraber yabancı turist sayısında bir artış var. Deniz de güzel hava da güzel. Misafirlerin daha çok beğendiği bir hava. 1 Eylül itibarıyla özellikle Litvanya ve Letonya gibi bölgelerden ek uçaklar geliyor. Avrupa'dan da özellikle emekliler bu dönemi tercih ediyor. O nedenle yabancı turist sayısında artış var. Tur fiyatları yüksek sezona göre daha uygun. Şu an ekonomik yatlara talep fazla, yer bulmak zor" dedi.

'ODA KAHVALTI 2 KİŞİ 4 BİN LİRADAN BAŞLIYOR'

Fiyatların oda kahvaltı 2 kişi toplam 4 bin liradan başladığını ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de "Bodrum'a gelen turist sayısı hava ve deniz yoluyla 780 bini aştı. Birinci pazarımız İngiltere, daha sonra Polonya, Rusya, Almanya ve diğerleri olmak üzere sıralayabiliriz. Eylül ayıyla artık sonbahara girmiş bulunmaktayız. Hava Bodrum'da halen çok güzel; kum, güneş, deniz sezonu devam ediyor. Özellikle yurt dışından daha çok eylül-ekim ayını tercih eden misafir portföyümüz oluyor. Bununla beraber de iç pazarda eylül-ekim ayındaki tatil fırsatları ve fiyat skalası daha ulaşılabilir. Kavurucu sıcakların yerine çok daha akşamları serin, gündüzleri sıcak. Orta yaş ve üstü, bu dönemi daha fazla tercih ediyor. Bu mevsimde tatil yapmak isteyenler için halen odamız mevcut. Herkesi Bodrum'a bekliyoruz. Eylül ayında tesislerimizde yüzde 85 bandında bir doluluk mevcut. Pansiyonlarda 2 kişilik oda kahvaltı fiyatı 4 bin TL. Bunun yanında 4 ve 5 yıldızlı oteller de 10 bin liraya, 12 bin liraya her şey dahil ya da yarım pansiyon olmak üzere tatil yapmak mümkün" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı