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Bodrum'da Motosiklet Denetimi: Yüzlerce Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Bodrum ilçesinde, jandarma ekiplerince motosiklet ve sürücülerine yönelik denetim yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri Turgutreis ve Gümüşlük mahallelerinde motosiklet kazalarını önlemek, kask takmanın önemine dikkat çekmek, motosiklet hırsızlığının önüne geçmek, tescilsiz ve plakasız şase numaraları kazınmış motosikletleri trafikten men etmek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, 189 sürücüye 387 bin 231 lira cezai işlem uygulanırken, 32 motosiklet ve 20 sürücü trafikten men edildi. Ekiplerin yarımada genelinde denetimlere devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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