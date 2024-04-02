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Bodrum'da Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Geriş Mahallesi'nde yaşayan Alper Yalçın, kapısının önünde duran elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yalçın, elektrikli bisikletin kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığını tespit etti.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, üzerinde kapüşonlu mont bulunan şüphelinin bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra kapı önündeki elektrikli bisikleti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bodrum Muğla Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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