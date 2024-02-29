Bodrum'da 6 köpek ve 3 kedinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6 köpek ve 3 kedinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6 köpek ve 3 kedinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Akyarlar Mahallesi'nde yaşayan Z.G, 24 Şubat'ta Karaincir mevkisinde 6 köpek ve 3 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla Jandarma Karakol Komutanlığına şikayette bulundu.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), olayı İ.Ö'nün (55) gerçekleştirdiğini tespit ederek zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.