BÖBREK HASTASI OĞUZ, NAKİLLE HAYATA TUTUNDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BÖBREK HASTASI OĞUZ, NAKİLLE HAYATA TUTUNDU

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde 5 yıldır diyalize giren Oğuz İbili (17), Mersin'den gönderilen tek böbrekle hayata tutundu.

 - Güncelleme:

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde 5 yıldır diyalize giren Oğuz İbili (17), Mersin'den gönderilen tek böbrekle hayata tutundu. 1 ay önce nakil olduğunu belirten İbili, Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Rahat hareket edebiliyorum. Bağışı yapan aileye çok teşekkür ediyorum. Onların bağışı ile hayata tutundum dedi.

Kısa boyu nedeniyle 6 yıl önce hastaneye başvuran Oğuz İbili'ye, birtakım testler yapıldı. Böbrek hastası olduğu ortaya çıkan İbili'nin tedavi süreci başladı. İlk yıl ilaç tedavisi gören İbili, daha sonra sürekli diyalize girdi. Son 5 yıldır diyalize giren İbili'ye, Mersin'den güzel haber geldi. Hayatını kaybeden bir kişinin böbreği, ailenin bağışı sonrası Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Oğuz İbili, burada kendisine nakledilen tek böbrek ile hayata tutundu.

'ŞU AN KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM'

1 ay önce nakil olduğunu dile getiren Oğuz İbili, Organın geleceğini öğrenince çok mutlu oldum. Organın gelmesiyle beni hemen buraya getirip, kan tahlili aldılar. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Rahat hareket edebiliyorum. Bağışı yapan aileye çok teşekkür ediyorum. Onların bağışı ile hayata tutundum dedi.

'BAĞIŞÇI AİLEDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Oğuz İbili'nin ağabeyi Umut İbili ise Kardeşimin gelişimi için 6 yıl önce hastaneye başvurmuştuk. O zaman bu hastalık ortaya çıktı. Uzun bir süre diyalize girdi. Sonrasında Mersin'den yapılan bağış sonrası böbrek nakli oldu. Sağlık durumu gayet iyi. Nakil yapılan kişinin öldüğünü öğrendik. Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun. Kardeşim sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yahyalı Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title