BM Yüksek Temsilcisi: Denize Kapalı Ülkeler Fırsatlara Kapalı Değil

Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Erişimi Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Küçük Ada Ülkeleri Ofisi Yüksek Temsilcisi Rabab Fatima, Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler'in (LLDC) denize kapalı olsalar da fırsatlara kapalı olmadıklarını, bu ülkelerin zengin kaynaklara, direnç ve büyük amaçlara sahip olduklarını ifade etti.

BM Yüksek Temsilcisi Fatima, Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde yapılan BM Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler üçüncü toplantısına ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantının "güçlü" şekilde başladığını belirten Fatima, LLDC ülkeleri için çözüm üretme hususundaki enerji ve kararlılığın ilham verici olduğunu ifade etti.

Fatima, sıcak karşılamaları için Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov'a teşekkürlerini sundu, hedeflerinin ortak yol haritasını ilerletmek olduğunu vurguladı.

LLDC ülkelerinin denize kapalı olsalar da fırsatlara kapalı olmadıklarını ifade eden Fatima, bu ülkelerin zengin kaynak, direnç ve büyük amaçlara sahip olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Coğrafya hiçbir zaman kaderi belirlememelidir." ifadesine atıfta bulunan Fatima, tüm LLDC ülkeleriyle çalışma ve BM sisteminin tamamını harekete geçirmeye hazır olduklarını bildirdi.