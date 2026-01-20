BM raportörü Katrougalos'a göre, ABD'nin Venezuela ve Grönland adımı müdahalecilik geleneğinin parçası Açıklaması

Birleşmiş Milletlerin (BM) uluslararası düzen konusundaki raportörü George Katrougalos, ABD'nin son dönemde Venezuela'ya müdahalesi ve Grönland'a yönelik tehditlerinin "münferit" olmadığını söyleyerek, ABD'nin müdahaleci bir geçmişi olduğunu belirtti.

Katrougalos, ABD'nin son dönemdeki Venezuela ve Grönland'a yönelik hamlelerine dair AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Venezuela'da yaşananların ve Grönland'la ilgili yeni tehditlerin münferit olaylar olmadığını vurgulayan Katrougalos, "ABD, halihazırda birkaç ülkeye saldırı düzenledi. Bu bir kanunsuzluk modeli." ifadesini kullandı.

ABD'nin her zaman çok "müdahaleci" bir ülke olduğunu savunan Katrougalos, "Amerikan müdahaleciliğinin uzun bir tarihi var. Başkan Trump'ın yaptığı yeni şey, bunun herhangi bir gerekçe göstermeden, uluslararası hukuka, insan haklarına saygıya veya demokrasinin teşvikine herhangi bir atıfta bulunmadan gerçekleşmesi. Trump'ın da açıkça belirttiği gibi, Venezuela'da yaşananlar temelde ülkenin doğal kaynaklarıyla ilgiliydi. Grönland'daki tehditler, bir tür güvenlik sorunu olarak sunulsa da bence kimseyi ikna etmiyor." diye konuştu.

Esas sorunun "ABD'nin bunun neden yapabildiği" olduğunu belirten Katrougalos, bunun sebebinin de sahip olduğu askeri güçle ilgili olduğuna işaret etti.

Çok kutuplu bir dünya olduğunu vurgulayan Katrougalos, Çin'in gümrük vergilerine verdiği tepkinin ABD Başkanı Trump'ı geri adım atmaya zorladığını dile getirdi.

"En büyük sorunlardan biri, Avrupa'nın ABD'nin zorbalığına boyun eğmesi"

Katrougalos, "Bence burada en büyük sorunlarından biri, Avrupa'nın ABD'nin zorbalığına boyun eğmesidir. Avrupa Birliği'nin (AB) yüzde 15'lik gümrük vergilerini kabul ettiğini gördük. Venezuela'da yaşananlara tepki vermediklerini gördük. Şimdi ise Avrupalı ??liderler, Grönland'da yaşananlara bir yanıt vermeye çalışıyor ancak gerçek bir karşı koyma için çoğunluğa sahip olamayacaklarından çok kaygılıyım." dedi.

ABD'nin Grönland'a yönelik tehditlerinin, tıpkı Venezuela'da görevdeki bir cumhurbaşkanının kaçırılması gibi tamamen yasa dışı olduğuna dikkati çeken Katrougalos, Trump'ın verdiği bir röportajda, uluslararası hukukun kendisi için endişe kaynağı olmadığını söylediğini hatırlattı.

Katrougalos, "(Trump'ı) Sadece endişeleri onu yönlendiriyor. Onun mantığının pazarlıkçı olduğunu biliyoruz. Müzakerelerde sert bir tavır sergileyerek istediğini alabileceğini düşünüyor. AB'nin, Çin ile aynı şekilde tepki vermemesinin eğilimi ve boyutları çok karşılaştırılabilir. Avrupa'nın bu ölçüde geri adım atacak ekonomik gücü var. Ancak bu gerçekleşmediği sürece aynı modelin tekrarlandığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çin'in yanı sıra Brezilya ve Kanada gibi ülkelerin bir nebze ABD'ye tepki göstermeye çalıştığına işaret eden Katrougalos, tepkinin gerçek odağının BM tarafından gerçekleştirilmesinin öneminin altını çizdi.

"Hükümetler, uluslararası ilişkilerin geleceği için de tepki göstermeli"

BM Güvenlik Konseyinin, ABD tarafından veto edileceği için ABD aleyhinde karar alamayacağını vurgulayan Katrougalos, BM Genel Kurulu tarafından ABD'nin bu politikalarına karşı kararlar alınmasının önemine değindi.

Katrougalos, ABD'nin müdahalelerine karşı hesap verebilirliğin şart olduğunu söyledi.

ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılarının yanı sıra BM raportörlerine de yaptırımlar uyguladığını anlatan Katrougalos, ülkelerin ve bireylerin ABD'ye karşı birlikte tepki vermeleri gerektiğini kaydetti.

Geçmişte halkın seferberliğinin Güney Afrika'yı apartheid rejimini sonlandırmaya ittiğini anımsatan Katrougalos, "Hükümetler sadece ulusal çıkarları ve her şeyin ötesinde ilerlemeyi savunmanın yanı sıra uluslararası ilişkilerin geleceği için de tepki göstermeli." değerlendirmesinde bulundu.