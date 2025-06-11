BM: İsrail Gazze'ye İnsani Yardım Geçişlerini Engelliyor

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların geçişini engellediğini açıkladı. Yapılan 24 insani yardım başvurusundan 12'sinin reddedildiği belirtildi. Haq, Gazze'deki yakıt kıtlığının sağlık, su ve sanitasyon hizmetlerini tehdit ettiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımların geçişini engellemeye devam ettiğini, dün yapılan 24 başvurudan en az 12'sinin İsrailli yetkililerce geri çevrildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgileri aktardı.

Haq, "Dün, Gazze içindeki insani yardım hareketlerini koordine etmek için yapılan 24 girişimden en az 12'si İsrail yetkilileri tarafından reddedildi." dedi.

Gazze'de yakıt kıtlığının, daha fazla sağlık, su ve sanitasyon tesisinin kapanmasına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunan Haq, "Bu, en temel programlardan biri olan aşıları etkileyebilir; bunlar soğuk zincir sistemleri için yakıta ihtiyaç duyar." diye konuştu.

Haq, yeterli yakıtın tedarik edilememesi durumunda Gazze'deki mevcut telekomünikasyon sistemlerinin, internet bağlantısının ve acil durum iletişim sistemlerinin de çökmesi tehlikesine işaret etti.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, bu durumun, "hayat kurtarma koordinasyonunu felç edeceğini" ve Gazze'deki Filistinlilerin kritik bilgilere ulaşmasını engelleyeceğini belirtti.

Uluslararası insani hukuk kurallarının çok açık olduğunu söyleyen Haq, Gazzelilerin hayatta kalması için İsrail'in, insani yardım taleplerine onay vermesi ve durumu kolaylaştırması gerektiğini vurguladı.

Haq ayrıca, 2 milyondan fazla nüfusa sahip Gazze'ye giren gıda miktarının gerekenin çok altında kaldığını ve transfer sürecinin çok yavaş ilerlediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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