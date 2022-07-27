BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Msuya'dan Vali Doğan'a ziyaret - Haberler

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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Msuya'dan Vali Doğan'a ziyaret

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Msuya'dan Vali Doğan'a ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, beraberindeki heyetle valilik binasına giden Msuya, burada Vali Doğan'la bir süre görüştü.

Doğan, Msuya'yı tarihin en eski yerleşim birimlerinden biri olan, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın "her renkten vatandaşı" kardeşliğin ve hoşgörünün simge şehrinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Msuya da misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür ederek, zengin bir kültür birikimine sahip olan Hatay'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Birleşmiş Milletler Rahmi Doğan Hatay Güncel Haberler

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