BM ILO 113. Uluslararası Çalışma Konferansı Cenevre'de Başladı

BM ILO 113. Uluslararası Çalışma Konferansı Cenevre'de Başladı
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü, Cenevre'de başlayan 113. Uluslararası Çalışma Konferansı sırasında işçi haklarının korunması ve ekonomik ilerleme konularını ele aldı. ILO Genel Direktörü Gilbert Houngbo, daha verimli bir örgütlenme için sert tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 113. Uluslararası Çalışma Konferansı, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

BM Cenevre Ofisi'nde başlayan toplantının açılışında, ILO Genel Direktörü Gilbert Houngbo konuşma yaptı.

Toplantıya katılan ILO üyesi 187 ülkenin temsilcileri ve binlerce delegeye "daha verimli" bir örgütlenme çağrısında bulunan Houngbo, harcamaları azaltmak ve kurumu daha güçlü hale getirmek için sert tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Houngbo, ILO'nun "insan merkezli" hareket ettiğini bildirerek, "İstihdam, ekonomik ilerlemenin aktif bir bileşeni olmalı." dedi.

İşçi haklarının korunmasının önemine işaret eden Houngbo, bu eylemin ekonomik ilerlemenin önüne geçmemesi gerektiğini de savundu.

Toplantıda, çalışma ortamındaki biyolojik tehlikelere karşı işçilerin korunmasının yanı sıra işçi hakları ile gayrı resmi ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçişi teşvik için yenilikçi yaklaşımlar gibi çalışma hayatını ilgilendiren önemli konular ele alınacak.

Türkiye, 13 Haziran'a kadar sürecek toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından temsil edilecek.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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