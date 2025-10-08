BM, Gazze'deki Saldırıların Ciddiyetine Dikkat Çekti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğine dikkati çekerek, BM uydu görüntülerine göre Gazze kentinin yaklaşık yüzde 83'ünün hasar gördüğünü belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi paylaştı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğine değinen Dujarric, bu saldırıların zaten vahim olan insani durumu daha da tehlikeli ve riskli hale getirdiğini söyledi.

Dujarric, İsrail'in saldırılarına ve "zorla yerinden etme" emirlerine rağmen birçok insanın güvensizlik nedeniyle kuzeyden ayrılamadığını, insanların açık havada uyuduğunu, şiddetli gıda ve barınma sıkıntısının yanı sıra hayatta kalmak için mücadele ettiğini vurguladı.

BM Uydu Merkezinin bugün bir ön analiz yayımladığına işaret eden Dujarric, buna göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentinde yaklaşık 81 bin konutu kapsayan yapıların yüzde 83'ünün hasar gördüğünün altını çizdi.

Dujarric, ayrıca, son iki yılda yaklaşık 42 bin Filistinlinin "hayat değiştiren" ağır yaralanmalara maruz kaldığını hatırlatarak, bunların yaklaşık 10 bininin çocuk olduğu ve 5 binden fazla amputasyon vakasının kayıtlara geçtiğini aktardı.

Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırılar

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden saldırılarına da işaret eden Dujarric, "İnsani yardım çalışanlarımız, Batı Şeria'da devam eden İsrail operasyonlarının, kuzey bölgesindeki mülteci kampları da dahil olmak üzere, yarattığı etkiden derin endişe duyduklarını söylüyor." dedi.

Dujarric, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarının 10. ayına girdiğini söyleyerek, Batı Şeria'da on binlerce insanın evlerinden edilmiş durumda olduğuna dikkat çekti.

Filistinliler için önemli bir ekonomik ve sosyokültürel etkinlik olan zeytin hasadı sezonu öncesinde bazı çiftçilerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin fiziksel saldırılarına uğradığını da vurgulayan Dujarric, Filistinlilerin bu saldırılar ve zeytin ağaçlarının tahrip edilmesi nedeniyle bir süredir ürünlerini hasat edemediklerinin altını çizdi.

Dujarric, bu yıl BM İnsani İşler Koordinasyonu Ofisinin (UNOCHA), Batı Şeria genelinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen, öldürme ve yaralamanın yanı sıra 17 binden fazla ağaç ve fidanın zarar görmesi de dahil mülklerde hasara yol açan 1200'den fazla saldırıyı kayıtlara geçirdiğini kaydetti.