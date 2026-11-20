Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), gıda krizi uyarılarının yapıldığı 2027'de ihtiyaç sahibi 91 milyon kişiye destek olmayı planlıyor.

WFP Program Operasyonlarından Sorumlu İcra Direktör Yardımcısı Matthew Hollingworth, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında WFP'nin 2027'ye ilişkin Küresel Görünüm Raporunu paylaştı.

Raporda, gelecek yıl 91 milyon ihtiyaç sahibine, 12 milyar doları aşkın bir maliyetle destek sağlanmasına yönelik planlar yer aldı.

WFP'nin destekleyeceği kişi sayısının küresel açlığın boyutunu tam olarak yansıtmadığına değinilen raporda, Küresel Gıda Krizi Raporu'na (GRFC) göre, 2025'te 266 milyon insanın akut açlıkla karşı karşıya kaldığı ve bunların yaklaşık 39 milyonunun ise acil durum veya daha vahim seviyelerde bulunduğuna işaret edildiği hatırlatıldı.

Raporda, "Dünyanın son 6 yıl içinde 3. büyük küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceğine dair uyarılar yapılıyor. WFP, bu zorlu ortamda en savunmasız kesimlere ulaşabilmek adına verimliliği artırmaya odaklanıyor. Bu kapsamda, iklim kaynaklı şoklara karşı toplulukların daha iyi hazırlanmasını sağlayacak sigorta ve önceden düzenlenmiş finansman gibi 'öngörüye dayalı eylem' girişimleri genişletiliyor." ifadeleri kullanıldı.

WFP'nin, kısıtlı kaynakların daha etkin kullanılabilmesi için yerel ortaklarla işbirliğini artıracağı ve piyasa temelli yardım modellerini yaygınlaştıracağı da raporda yer aldı.

WFP'nin 2027 yılı için öngördüğü ihtiyaçların yaklaşık yüzde 72'sinin kriz müdahalesine, yüzde 28'inin ise dayanıklılık inşasına yönelik olduğu belirtilen raporda, WFP'ye yapılan her katkının hem bugün hayat kurtarmaya yardımcı olduğu hem de toplulukların gelecekte daha dayanıklı hale gelmeleri için gerekli koşulları oluşturduğu belirtildi.

"En savunmasız olanları koruyabiliriz"

Raporda görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Luke J. Lindberg, dünyanın en savunmasız insanları için akut açlıktan kurtulmanın giderek zorlaştığını kaydetti.

Lindberg, "En savunmasız olanları koruyabiliriz ancak bu, sürekli bir siyasi kararlılık, yatırım ve kolektif eylem gerektiriyor. Herkesi çağrımıza katılmaya, kıtlıkların yaşanmadığı, gıdanın bir silah olarak kullanılmadığı ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların son bulduğu bir dünya için harekete geçmeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA