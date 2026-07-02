BM'den, ABD ile İran arasında her saldırının yanlış hesaplama riskini arttırdığı uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşleri Dairesi Genel Sekreter Yardımcısı Elizabeth Mary Spehar, ABD ile İran arasındaki her yeni saldırının yanlış hesaplama riskini artırdığını belirterek, tekrar düşmanlıklara geri dönülmesinin bölge halkları, uluslararası barış ve güvenlik ile küresel ekonomi için felaket sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Spehar, Bahreyn'in talebi üzerine Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere acil toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

İran'ın 28 Haziran'da Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırılarda siviller ve sivil tesislerin hedef alınmasını kınadıklarını belirten Spehar, hem acil gerilimleri yönetmek hem de uzun vadeli güven artırıcı önlemlerin zeminini hazırlamak için sürekli koordinasyon ve yapıcı diyaloğun şart olduğunu belirtti.

Spehar, bölgede her yeni saldırının yanlış hesaplama riskini artırdığı uyarısında bulunarak, "Aylarca süren tehlikeli tırmanışın ardından, tam ölçekli düşmanlıklara geri dönülmesi bölge halkları, uluslararası barış ve güvenlik ile küresel ekonomi için felaket sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Tüm taraflara ateşkesi baltalayabilecek veya diplomasi kapısını kapatabilecek eylemlerden kaçınmak için azami itidal gösterme çağrısı yapan Spehar, siviller ve sivil altyapının korunması ile seyrüsefer özgürlüğü dahil uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Spehar, mevcut zorlukların üstesinden gelmek ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için sürdürülen siyasi iradenin kritik önem taşıdığına işaret ederek, BM'nin çatışmaya geri dönüşü önlemek, istikrarı yeniden sağlamak ve kalıcı bir çözümü ilerletmek için yapılan tüm çabaları desteklemeye kararlı olduğunu kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık 28 Haziran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.