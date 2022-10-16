Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Maden şehitlerinin ailelerine ödenecek yardım tutarı belli oldu

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 41 madencimizin şehit olduğu maden patlaması Türkiye'nin yüreğini yaktı. Şehit yakınlarının yalnız bırakılmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelere toplamda 1 milyon 350 bin TL yardım yapılacağını dile getirdi. Buna göre hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine devletin 500+500, sendikanın 200, Çalışma Bakanlığı'nın 100, Aile Bakanlığı'nın ise 50 bin olmak üzere destek vereceği açıklandı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında önceki gün saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Patlamaya ilişkin son bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan yer altındaki son işçiye de ulaşıldığını ve can kaybının 41'e yükseldiğini söyledi. Yaralı 11 işçiden 5'inin durumu ise ağır. Bakan Dönmez, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

"AİLELERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamalarda sık sık maden şehitlerinin yakınlarının yalnız bırakılmayacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız" dedi.

AİLELERE 1 MİLYON 350 BİN TL YARDIM YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden kısa bir süre sonra maden şehidi ailelerine yapılacak yardım tutarı da netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine; devletin 500+500, sendikanın 200, Çalışma Bakanlığı'nın 100, Aile Bakanlığı'nın ise 50 bin olmak üzere destek verileceğini duyurdu. Erdoğan, "Hemen desteği kabine toplantımızda belirleyip onun da adımlarını atacağız" dedi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu ailelere 1 milyon 350 bin TL yardım yapılacak. Vefat eden maden işçilerinin ailelerine verilecek olan bu desteğin kabine toplantısında görüşülüp detaylandırılması bekleniyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili harekete geçti. Savcılık tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 3 savcıya görevlendirme yapıldı.