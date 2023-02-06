'Bizler dayanışma kültürü yüksek olan milletiz' diyerek söyledi: AFAD'ın web ve Twitter sayfasında bağış hesapları var

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin ardından, vatandaşlardan çok yoğun şekilde bağış yapma talebinin geldiğini belirtti. Tatar, "Bizler dayanışma kültürü yüksek olan milletiz. Özellikle bağış yapmak isteyen vatandaşların AFAD'ın web sayfasında bulunan Twitter hesabından da yayınladığımız farklı farklı bankalar üzerinden bağış yapabilecekleri hesaplar var." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara neden oldu. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yerle bir oldu, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

"BAKANLAR GÖLGEDE"

Arama kurtarma faaliyetlerinin devletin tüm imkanlarıyla yoğun şekilde sürdüğünü belirten AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Bakanlarımız bölgede. İllerdeki bütün kapasitesiyle valilerimiz, kaymakamlarımız var. Bölgede 10 bin 176 personel sayısı var. Bu sayı artıyor. 10 bin 409 AFAD gönüllüsü 216 araç ile görevlerini yoğun şekilde sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

"BİZLER DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ YÜKSEK OLAN MİLLETİZ"

Vatandaşlardan yoğun şekilde deprem bölgesine bağış yapma talebinin geldiğini söyleyen Tatar, "Bizler dayanışma kültürü yüksek olan milletiz. Vatandaşlarımızdan çok yoğun bir şekilde afetzedelere ve deprem bölgesine bağış yapma isteği geliyor. AFAD'ın bağış hesapları var. Bu tür afet dönemlerinde daha çok öne çıkıyor. Özellikle bağış yapmak isteyen vatandaşların AFAD'ın web sayfasında bulunan Twitter hesabından da yayınladığımız farklı farklı bankalar üzerinden bağış yapabilecekleri hesaplar var." diye konuştu.

"350 MİLYON LİRA ACİL YARDIM ÖDENEĞİ SEVK EDİLDİ"

Tatar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu bağışların koordineli bir şekilde yürütülmesi ve afet bölgesine doğru şekilde ulaştırılması için tek elden yapılması gerekiyor. Bunun koordinasyonunu yapan kurum AFAD'ımız. Şu ana kadar 250 milyon TL'si Aile ve Sosyal Bakanlığı'ndan 100 milyon AFAD'dan olmak üzere 350 milyon lira acil yardım ödeneği sevk edilmiş durumda."

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler nedeniyle ülkede 7 gün boyunca milli yasa ilan edildiğini açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

OKULLAR 1 HAFTA TATİL

Öte yandan; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı. Özer, "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz." dedi.