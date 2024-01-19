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Bitlis'te Yaralı Puhu Doğaya Geri Bırakıldı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı puhu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerince bulunan yaralı puhu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16 Ocak'ta Sarıkum köyünde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi.

Devriye esnasında jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan puhu, tedavi için Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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