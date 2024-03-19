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Bitlis'te sağanak yağışla bir taş ev yıkıldı

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Bitlis'te günlerdir etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir taş ev yıkıldı. Bitlis merkeze bağlı Taş Mahallesi'nde bulunan tek katlı taş ev, yağmur yağışıyla birlikte yıkıldı. Neredeyse evin yarısından fazlası yıkılırken, kimsenin yaşamaması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Bitlis'te sağanak yağışla bir taş ev yıkıldı

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir taş ev yıkıldı.

Bitlis'te Rahva bölgesi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde ise sağanak devam ediyor. Bitlis merkeze bağlı Taş Mahallesi'nde bulunan tek katlı taş ev, yağmur yağışıyla birlikte yıkıldı. Neredeyse evin yarısından fazlası yıkılırken, kimsenin yaşamaması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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