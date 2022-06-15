Bitlis'te kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi - Haberler

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Bitlis'te kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

AA - Filit Gülelçin - Güncel
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Bitlis'te kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Bitlis Ziya Eren Spor Lisesi tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Güroymak Öğretmen Voleybol Takımı şampiyon oldu.

Bitlis Ziya Eren Spor Lisesi tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Güroymak Öğretmen Voleybol Takımı şampiyon oldu.

Beş Minare Mahallesi'ndeki okulun spor salonunda 24 takımın katılımıyla yapılan turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Turnuvada Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birinci olurken Bitlis Polis Özel Harekat takımı ikinci ve Jandarma takımı üçüncü oldu.

Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, turnuvaya destek verenlere teşekkür ederek, sporculara başarı diledi.

AA / Filit Gülelçin - Güncel

Ziya Eren Güroymak voleybol Bitlis Güncel Haberler

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