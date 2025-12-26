Bitlisli besiciler kar yağmayınca hayvanlarını merada otlatarak yemden tasarruf ediyor

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Bitlis'te besiciler, bu yıl beklenen kar yağışı gerçekleşmeyince hayvanlarını köylere yakın dağların yamaçlarında ve meralarda otlatmayı sürdürüyor.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı illerden Bitlis'te son zamanların en kurak kışı yaşanıyor.

Önceki yılların aynı dönemlerinde etkili olan yoğun kar nedeniyle zor günler geçiren besiciler, bu yıl kurak geçen mevsimi fırsata dönüştürüyor.

Hayvanlarını dağların yamacına ve meralara çıkararak otlatan besiciler, bu sayede yem giderlerinden tasarruf ediyor.

Uzmanlık alanı coğrafya olan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AA muhabirine, son yıllarda kuraklığın şiddetini artırdığını söyledi.

Bölgede bunu daha net bir şekilde hissedebildiklerini anlatan Elmastaş, şöyle konuştu:

"Su kaynaklarının seviyelerinin giderek düştüğünü ve göl seviyelerinin alçaldığını görebiliyoruz. Gölleri, su ortamlarını, su rezervuar alanlarını besleyen kaynakların azalmasıyla seviye düşmesi yaşanıyor. Dolayısıyla bu şekilde kuraklık kendisini ciddi şekilde hissettirmeye devam ediyor. Kuraklık yağışa bağlı. Son yıllarda yağışların düştüğünü görüyoruz çünkü büyük oranda gölleri ve su ortamlarını besleyen en büyük kaynak yağıştır. Yağışın azalmasıyla bu seviyeler düşmeye başladı."

Bitlis'e son 8 yılda ortalamanın altında yağışın düştüğünü belirten Elmastaş, "İklim ve yağış değerleriyle ilgili yapılan projeksiyonlarda önümüzdeki süreçte de tablo iyi görünmüyor ve kuraklığın süreceği ifade ediliyor. Bölgemizde özellikle Bitlis, bu mevsimde genelde karla örtülü olur ama kar yağmadığı ve yağış kuraklığı devam ettiği için halen hayvanlar açık havada otlatılmaktadır. Önceki dönemlerde buralarda 15 Kasım'dan itibaren başlayan kar yağışı nisan ayına kadar devam ederdi." ifadelerini kullandı.

"Önceden bu mevsimde hayvanları çıkarmıyorduk"

Merkeze bağlı Üçkardeş köyünde hayvanlarını otlatan besici Muhammed Aydın ise bu yıl kar yağmadığını ve havanın güzel olduğunu dile getirdi.

Sadece dağların zirvelerine çok az kar yağdığını kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

"Şimdi koyunları dağlara ve meralara çıkarıyoruz. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Bu sene kuraklık oldu. Sular gittikçe azalıyor. Önceden bu mevsimde hayvanları çıkarmıyorduk. Son iki yıldır kar yağmadığı için hayvanlarımızı dışarıya çıkarıyoruz. Bu bizim için güzel oluyor. Hayvanlar dışarıda otladığında az yem veriyoruz ve yemden tasarruf ediyoruz. 550 koyunum var."

Hizan'ın Koçlu köyündeki dağlarda hayvanlarını otlatan Abdullah Öcal da kar yağmadığı için hayvanların dışarıda otladığını söyledi.

Öcal, "Bu durum bizim için tasarruf oluyor. 130 hayvanımız var. Kuraklık nedeniyle kar yağmıyor. Bu bizi sevindirdiği gibi endişelendiriyor. Su kaynakları azalıyor, yem olmuyor. Birkaç gün önce çok az kar yağdı ve hemen eridi. Önceden hayvanlarımız bu aylarda ahırdaydı ancak bu yıl kar yağmadığı için dışarıda otlatıyoruz." dedi.