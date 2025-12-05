Bitlis'te Emniyet ve Jandarmaya 86 yeni araç teslim edildi

BİTLİS'te Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı için alınan 86 yeni araç, düzenlenen törenle teslim edildi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, araçların 54'nün Bitlisli iş insanları tarafından yapılan hibelerle alındığını söyledi.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anahtar teslim törenine, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Demirel, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, kurum amirleri, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Geçen hafta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Türkiye genelindeki araç teslim töreninin gerçekleştirildiğini hatırlatan Vali Karakaya, Bitlis'e kazandırılan araçların güvenlik ve asayiş hizmetlerine önemli katkı sunacağını söyledi. Vali Karakaya, "Asayiş, güvenlik ve trafik hizmetleri ilimizin en önemli kamu hizmetleri arasındadır. Bu araçlar, hizmet kalitesinin artmasına, ilimizin huzur ve güvenliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, vatan sevgisiyle fedakarca görev yaparak suç örgütlerine ağır darbeler indirmiştir. Güçlü devlet, güçlü kurumlarla mümkündür" dedi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne 65, İl Jandarma Komutanlığına ise 21 araç kazandırıldığını belirten Vali Karakaya, 54 aracı hibe eden iş insanlarına teşekkür etti. Karakaya, "Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren başta olmak üzere, Vahit Kiler, Cemil Demir, Adabağı A.Ş., Gökhan Ateş, Feysel Yakşi, Zeki Peker, Mustafa Tuna, Kenan Örken ve tüm hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. İş insanları adına konuşan Gökhan Ateş ise, araçların hayırlı hizmetlerde kullanılmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Program, katkı sunan iş insanlarına plaket verilmesinin ardından araçların şehir turu yapmasıyla sona erdi.