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Bitlis'te 197 düzensiz göçmen yakalandı, 7 şüpheli tutuklandı

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Bitlis'te jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 197 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bitlis'te jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 197 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ?İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 1-29 Şubat tarihlerinde Bitlis merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, Afganistan, Suriye, Bangladeş ve İran uyruklu 197 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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