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Bitlis Devlet Hastanesi'nde Ramazan Dolayısıyla 5 Poliklinik İftar Sonrası Hizmet Vermeye Başladı

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Bitlis Devlet Hastanesi, ramazan dolayısıyla iftar sonrası 5 poliklinik açarak hizmet vermeye başladı. Kadın doğum, çocuk, ortopedi, enfeksiyon ve iç hastalıkları poliklinikleri iftardan sonra hizmet verecek.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde ramazan dolayısıyla 5 poliklinik iftar sonrası hizmet vermeye başladı.

Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Serhat Göçüncü, ramazanda mesai saatleri dışında akşam 20.00-22.30 saatleri arasında 5 polikliniğin açık olduğunu söyledi.

Kadın doğum, çocuk, ortopedi, enfeksiyon ve iç hastalıkları polikliniklerinin ramazan boyunca iftardan sonra hizmet vereceğini anlatan Göçüncü, şöyle konuştu:

"Bölgemizin ramazan hassasiyetini bildiğimiz için gündüz mağdur olan hastalara gece bu kolaylığı sağlamak adına bu kararı aldık. Burada poliklinik açan hekimlerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu hizmetin herhangi bir maddi karşılığı yok. Akşam 2,5 saat MHRS ile hasta bakıyorlar. Bu uygulamayı sosyal medya aracılığıyla duyurduk. Gelen hasta sayısı fazla. Bu hizmetin bölgede ilk olması nedeniyle ilerleyen günlerde hasta sayısında daha da artış olacak. Bu uygulamanın acil polikliniğinin yükünü azaltması açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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