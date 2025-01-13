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Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Genç, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini takip ettiklerini belirtti.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Genç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Mustafa Bathiş'in "Özgürlük uçağı", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işler" fotoğraflarını seçen Genç, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Gergedan ve bakıcısı", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Kartallar" fotoğraflarına oy verdi.

Genç, AA muhabirine, Türkiye'nin ve tüm dünyanın gündemini AA'dan takip ettiklerini belirterek, "Anadolu Ajansının, bu yıl bizlerin oyuna sunduğu fotoğraflar birbirinden güzel. Seçerken zorlandım. Tüm basın emekçilerinin emeğine sağlık. Ben de oylarımı kullandım. Hak eden kazanır diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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