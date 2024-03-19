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Bitlis-Baykan kara yolu heyelan sonrası trafiğe açıldı

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Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen heyelanın ardından ekiplerin çalışması sonucu yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Bitlis'te heyelanın meydana geldiği Bitlis-Baykan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkisinde, heyelan meydana geldi.

Toprak yığını ve kaya parçalarının düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan- Bitlis istikametinin de bir şeridi kapandı.

Heyelan sırasında yoldan geçen bir otomobildeki kişiler, düşen kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, Karayolları görevlileri tarafından çalışma başlatıldı.

Toprak yığını ve kaya parçalarının yaklaşık 3 saat süren çalışmayla temizlenmesinin ardından Bitlis-Baykan kara yolu kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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