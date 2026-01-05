Birleşik Kamu-İş'ten Tüik Önünde Eylem... "Yılın Emek Hırsızı Ödülü" Tüik'e Verildi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Tarihte ilk kez, asgari ücreti açlık sınırının altında açıkladılar. Yani iktidar diyor ki; 2026 yılında hepiniz aç kalın, umurumuzda bile değilsiniz" dedi. "Yılın Emek Hırsızı Ödülü" plaketini TÜİK'in kazandığını söyleyen Yıldırım, plaketi TÜİK duvarına bıraktı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, bugün açıklanan enflasyon verilerini, TÜİK önünde protesto etti. "Tükeniyoruz" yazılı pankartın açıldığı protestoda konuşan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, halkın TÜİK verilerine inanmadığını, özellikle kasım ve aralık enflasyon verilerinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i bile şaşırttığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 enflasyon hedeflerini hatırlatan Yıldırım şöyle konuştu:

"Maliye Bakanı yıl içerisinde birkaç kez enflasyon tahminini değiştirdi. 2025 Ocak ayında yüzde 17,5 ile başlamış olduğu enflasyon tahmini için yılın sonuna geldiğinde '31 ile 33 arasında tahmin ediyoruz' dedi. Ancak ekim sonu geldiğinde Maliye Bakanı şunu gördü. Eylül, ekim enflasyonlarıyla o enflasyon tahmininin tutması mümkün değil. TÜİK, hiç kimse tarafından da kontrol edilmeyen bizim sahte dediğimiz, sahadaki, sokaktaki, pazardaki, marketteki hiçbir artışla örtüşmeyen enflasyon rakamlarını kasımda yüzde 1'in altına ve aralıkta da yüzde 1'in altında açıklayarak Maliye Bakanlığı'nı dahi şaşırttı. Aksi takdirde yıllık enflasyon tahmininin tutması mümkün değil. TÜİK'in açıkladığı rakamlar herhangi bir rakam değil. Türkiye'deki tüm asgari ücretlileri Türkiye'deki tüm memurları memur emeklileri özel firmalarda şirketlerde çalışan tüm emekçileri ilgilendiriyor. Çünkü enflasyon rakamlarını ve zam rakamlarını ne yazık ki TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlara göre kıyasla artış yapıyorlar. Biz bunu açlık ve yoksulluğa mahkum eden rakamlar olarak görüyoruz.

"İktidarı sermaye ilgilendiriyor"

Tarihte ilk kez, asgari ücret Türkiye'deki tüm araştırmalar, tüm anketler ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ARG Birim'in açıkladığı açlık sınırının altında açıklandı. Türkiye'de çalışanların yüzde 70'i asgari ücret, emekliler zaten asgari ücretin de altında alıyor. Yani iktidar diyor ki; 2026 yılında hepiniz aç kalın, umurumuzda bile değilsiniz. Ne yersiniz, ne içersiniz bizi de ilgilendirmiyor. Ne ilgilendiriyor iktidarı? Sermaye ilgilendiriyor. Diyor ki sermayenin karına kar katması gerekiyor. Paralarını artırmaları gerekiyor. Biz onlara söz verdik. Yurt dışı ve yurt içi sermayedarlara sözümüzü tutacağız. Onlara sözünüzü tutun ama peki 87 milyon halka verdiğiniz söz ne olacak? Seçilirken seçim sandıklarında geldiğimizde herkesi refah içinde yaşatacağız. İşsizliği bitireceğiz. Açlığı, yoksulluğu bitireceğiz diyerek halktan oy istediğiniz o 87 milyon halka verdiğiniz söz birkaç tane sermayedara verdiğiniz sözden daha mı az değerli? Bu yüzden biz halkız ve verdiğiniz sözün hesabını sormaya da devam edeceğiz."

TÜİK'e "Yılın Emek Hırsızı Ödülü"

"Yılın Emek Hırsızı Ödülü" ve "Yılın Çaldıran Ödülü" hazırladıklarını söyleyen Yıldırım, TÜİK'e "Yılın Emek Hırsızı Ödülü" TÜİK görevlilerini atayanlara ise "Yılın Çaldıran Ödülü"nü verdiklerini belirtti. Hazırladıkları plaketleri TÜİK'in duvarına bırakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Birileri bunu tezgahlıyor. Birileri talimat veriyor. Birileri gariban memurları zorla rakamları oynayarak halkın enflasyon rakamlarını öğrenmesini ve ona göre zam almasını engelledi. Bu enflasyon yüzde 30 değildir. İki katına çıkmış rakamlar ortadayken yüzde 30 ile halkı kimse baskılayamaz. Buradaki bu ödül de halkımız adınadır. Birleşik Kamu-İş adına da değil. Tüm emekçiler adına veriyoruz. Tüm emekliler adına veriyoruz. Tüm asgari ücretliler adına veriyoruz. Tüm işsizler adına veriyoruz. Tüm barınma sorunu yaşayanlar adına veriyoruz. Yani 87 milyon adına veriyoruz."