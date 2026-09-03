Birleşik Kamu-İş: Gerçek enflasyonla zam şart, yüzde 50 talep ediyoruz

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından yaptığı açıklamada, ekonomi politikalarını eleştirerek, çalışan ve emeklilerin gelirlerindeki erimenin sürdüğünü belirtti. Konfederasyon, milyonlarca emekçi ve emeklinin gerçek enflasyona göre ücret alması gerektiğini savunarak yüzde 50 zam talebini yineledi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, sosyal medya hesabından ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı

Birleşik Kamu-İş, "Yanlış ve halkçı olmayan ekonomi politikalarında ısrar sonucunda içine düştüğümüz enflasyon çukuru günden güne derinleşmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in açıkladığı verilerin de ekonomik tablonun ağırlığını gizleyemediğini belirten konfederasyon, "Ekonominin gerçeklerini değil hükümeti memnun edecek rakamları açıklamasıyla bilinen TÜİK'in son verileri bile, hanelere düşen ateşi saklayamaz nitelikte" dedi.

Konfederasyonun açıklamasında, ağustos ayında enflasyonun TÜİK'e göre yüzde 1,84, İTO'ya göre yüzde 1,66 ve ENAG'a göre yüzde 2,57 olduğu belirtildi. Yılın ilk sekiz aylık döneminde ise enflasyonun TÜİK'e göre yüzde 22,07, İTO'ya göre yüzde 23,58 ve ENAG'a göre yüzde 32,74 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Birleşik Kamu-İş, "Yani bütün endekslere göre hesaplanan enflasyon, 2026 yılına başlarken hükümetin ve Merkez Bankası'nın açıkladığı hedef ve tahminlerin üzerine çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos 2026 sonu itibarıyla son bir yıllık enflasyonun TÜİK'e göre yüzde 31,75'ten yüzde 31,51'e, İTO'ya göre yüzde 35,20'den yüzde 34,96'ya, ENAG'a göre ise yüzde 50,49'dan yüzde 49,03'e gerilediğine dikkati çeken konfederasyon, buna rağmen geçen yıla göre enflasyonun yükseldiğini savundu.

"ÇALIŞANLARA DAYATILAN ENFLASYON HEDEFLERİ YALANLAR MANZUMESİ"

Enflasyon hedeflerinin ücret ve maaş artışlarında çalışanlara dayatıldığını belirten Birleşik Kamu-İş, "Ücret ve maaş artışlarını belirlerken kamunun esas aldığı ve çalışanlara dayattığı enflasyon hedefleri yıllardır olduğu gibi bu yıl da bir yalanlar manzumesi olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Konfederasyon, çalışanların fedakarlıklarına rağmen enflasyonun düşürülemediğini belirterek, "Çünkü tüm çalışanlara, emeklilere 'enflasyonu düşüreceğiz' diye kemer sıktıran iktidar, müteahhitlere yapılan ödemelere, faiz ödemelerine, kendi lüks ve şatafatlarına gelince bol keseden harcamayı sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

2026 yılının sekiz ayında gerçekleşen yüzde 22,07 oranındaki enflasyonun, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 21,5 oranının üzerinde olduğuna dikkati çeken Birleşik Kamu-İş, bu nedenle ücret ve aylıklarda yaşanan erimenin geçen yıldan daha fazla olduğunu belirtti.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞININ 825 LİRASI İLK AYDA ERİDİ"

Konfederasyon, 2026 yılı başında işçi ve bağımsız çalışan emeklilerinin aylıklarına yüzde 12,19 zam yapıldığını, temmuz ayında ise yüzde 17,76 oranında zam gerçekleştirildiğini hatırlattı. Açıklamada, bu zammın yüzde 20'sinin ilk aydan eridiği belirtildi.

Temmuz ayında 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının yaklaşık 825 lirasının ilk ayda eridiğini kaydeden Birleşik Kamu-İş, "Açlık sınırının 38 bin lirayı aştığı bir dönemde bu rakam sefaletten başka bir anlama gelmiyor" dedi.

Kamu çalışanları ve emeklilerine temmuz ayında toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam yapıldığını aktaran konfederasyon, yılın kalan altı aylık dönemindeki enflasyonu karşılamak amacıyla yapılan bu zammın yüzde 52'sinin son iki ayda eridiğini savundu.

Temmuz ayında yapılan 8 bin 300 liralık zamla birlikte eş ve çocuk yardımları dahil 70 bin 218 liraya çıkan en düşük memur aylığının 2 bin 567 lirasının iki ayda eridiği belirtildi.

"ASGARİ ÜCRETİN 6 BİN 196 LİRASI SEKİZ AYDA ERİDİ"

Birleşik Kamu-İş, ocak ayından itibaren 28 bin 75 lira olarak uygulanan ve yılın ikinci yarısı için artırılmayan asgari ücretin 6 bin 196 lirasının sekiz ayda eridiğini bildirdi.

Gıda ve kira gibi temel harcama kalemlerindeki artışların açıklanan enflasyon oranlarının üzerinde seyrettiğine işaret eden konfederasyon, TÜİK verileri esas alındığında dahi gelirlerdeki erimenin sürdüğünü ifade etti.

"YÜZDE 50 ZAM VERİLMESİ ARTIK BİR ZORUNLULUK"

Birleşik Kamu-İş, mevcut tablo karşısında daha önce gündeme getirdiği yüzde 50 zam talebinin zorunlu hale geldiğini savundu.

Konfederasyon, "Milyonlarca emekçi ve emeklinin, bu ülkenin çalışan, değer üreten insanlarının hükümetin sözde enflasyon beklentilerine göre değil, gerçek enflasyona göre ücretler alması bu karanlık tünelden tek çıkış yoludur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA