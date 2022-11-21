Bir kişi evinin ahırında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Güncel Haberler Erzincan'da bir kişi, evlerinin ahırında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Erzincan'da bir kişi, evlerinin ahırında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ilıdere köyünde oturan C.A.Ş. (27), evinde akşam yemeğinin ardından hava almak için dışarı çıktı. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, çevrede yaptıkları araştırmada, C.A.Ş'yi evin ahırında, boğazı kesilmiş halde ölü buldu. Yakınlarının, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından C.A.Ş'nin cesedi, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Erzincan Güncel Haberler

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