Bir babanın 14 yıldır bitmeyen çocuk özlemi

Osmaniye'de Turgay Telsiz, doğduğu gün öz annesi tarafından satıldığını iddia ettiği çocuğunu arıyor

OSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Turgay Telsiz, dini nikahlı eşinden olma çocuğunun, para karşılığı başka bir aileye evlatlık olarak satıldığını iddia ederek, 14 yıldır yüzünü dahi görmediği çocuğunu arıyor.

37 yaşındaki Turgay Telsiz, 2005 yılında askerdeyken telefon ile konuştukları o zamanki soyadıyla Emine S. şimdiki soyadı ile Emine Aydın ile arkadaşlık kurdu. Askerliği biten Turgay Telsiz, Adana'nın Kozan ilçesine gelerek tarım işçiliğine başlayıp burada ev tuttu. Aslen Karabük ilinden olan ve Karabük'te yaşayan Emine A, bir süre sonra askerdeyken tanıştığı Turgay Telsiz'in yanına gelerek resmi nikahsız şekilde beraber yaşamaya başladılar. Aradan geçen 1 yıl sonunda Emine Aydın hamile kaldı. Hamileliğinin 5. ayında Karabük'e giden Turgay Telsiz ve Emine Aydın 1 ay Karabükte kaldılar. Daha sonra Turgay Telsiz Osmaniye'ye geri döndü. 3 ay sonra 2008 yılının Nisan ayında Karabük Doğumevinde bir kız çocuğu dünyaya getiren Emine Aydın, Turgay Telsiz'e "Gel çocuğunu al" dedi. Karabük'e çocuğunu almaya giden Turgay Telsiz'e resmi nikahsız eşi Emine Aydın iddiaya göre, "Ben çocuğu evlatlık verdim beni de unut çocuğu da unut" dedi. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan Turgay Telsiz çaresizce memleketi Osmaniye'ye geri döndü. O gün bugündür yüzünü dahi hiç görmediği çocuğunu arayan Turgay Telsiz geçtiğimiz yıllarda bir TV kanalındaki programa katılarak başından geçen olayları anlattı.

Emine A'nında konuk olarak katıldığı programda, önce doğduğu gün bebeğinin kendisinden çalındığını, ardından da bebeğinin evlatlık verilmiş olabileceğini söyledi.

Şu anda 14 yaşında olan ve kız çocuğu olduğunu bildiği çocuğunun yüzünü dahi hiç görmediğini söyleyen Turgay Telsiz, "Tüm bu iddialarımın gerçekliği zaten açığa çıktı. Emine Aydın ve ailesi ile arkadaşları benim çocuğumu doğduğu gün para karşılığı satarak evlatlık vermişler. Ben çocuğumu istiyorum. En azından bir defa yüzünü görmek istiyorum. Ben bir babayım, ölmeden önce çocuğumun yüzünü görmek benim hakkım. Emine Aydın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Hiçbir şey çıkmadı. Kadın elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.