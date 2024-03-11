Bir adımla il değiştirip, 2 dakika farkla iftar açıyorlardı: Bir devir sona erdi

Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan mahallede bir adımla iftar saati değişiyor, komşular 2 dakika farkla iftar açıyordu. İlçe müftülerinin yaptığı görüşme sonrası bölgede iftar saatleri eşitlendi

ORDU - Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan, Karadeniz fıkrası gibi olan mahallede bir adımla il değişiyor, kapı komşular2 dakika farkla iftar açıyordu. İlçe müftülerinin görüşmesi sonrası ezan saatleri eşitlendi.

Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallelerinde oturanlar, kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyordu. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan mahallede bir adımla iller değişirken, bölgede 2 cami olduğundan dolayı kimi zaman ezan sesleri karışıyordu.

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor. Her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor. Durum böyle olunca her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi bu yıla kadar 2 dakika arayla yükseliyordu.

Karşı komşularını aramak için şehirlerarası kodu giriyorlar

Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirlerarası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, artık iftarlarını ikişer dakika farkla açmıyor. Bölgede bulunan ve arası yaklaşık 100 metre olan 2 camiden artık aynı anda ezan sesleri yükseliyor. Mahalleliler ilçe müftülerinin yaptıkları görüşme sonrasında aradaki zaman farkının ortadan kalktığın belirtiyor.

"İki adımla il değişiyor, artık ezan saatleri bir"

Samsun'un Terme ilçesi tarafında bakkal dükkanı bulunan ancak aslen Ordu İkizceli olan Turan Kışla, "Bir tarafım Ordu, bir tarafım Samsun. Burada hep birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Önceden burada 2 dakika ezan farkı vardı, şuan onlar eşitlendi. Tüm vakitler aynı saat aynı dakika içerisinde okunuyor. Burada tatlı tartışmalar oldu, o nedenle artık eşitlendi. İki adımla iller değişiyor" diye konuştu.

"Zaman farkı ortadan kalktı"

Ordu İkizce Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, "Önceden dakika farkları ile oruç açıyorduk ancak bu yıl karar alındı, zaten herkes akraba, bu nedenle ortak noktada buluşarak bir akşam bir caminin yanında, diğer akşam diğer caminin yanında iftar programı yapıyoruz. Bu vesileyle de aradaki farkı ortadan kaldırmış olduk. Bize göre güzel de oldu. Bu yıl için farklı okunmayacak ama ilerleyen yıllarda ne olur onu bilemeyiz" ifadelerine yer verdi.

"Önceden karışıklık olabiliyordu, artık olmayacak"

İkizce tarafında ikamet eden Fahrettin Kışla, "Artık aradaki zaman farkı ortadan kalktı. Bu zamana kadar 2 dakika farkla ezan okunurdu artık o kalktı. Terme tarafı geç okunuyordu, artık birlikte ezan okunuyor, bizce daha iyi oldu. Önceden insanlar şaşırabiliyordu ama artık" şeklinde konuştu.

Her iki mahallelinin aldığı ortak kararla ise bir akşam Samsun tarafında, diğer akşam ise Ordu ili tarafında iftar programı düzenlenecek. İftar programları, mahallerde bulunan camilerin alanında yapılacak.