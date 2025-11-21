Haberler

Bingöl Tanıtım Günleri İstanbul'da Gerçekleşecek

Bingöl Tanıtım Günleri İstanbul'da Gerçekleşecek
İstanbul'da 11-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Bingöl Tanıtım Günleri'nde Bingöl'ün kültürel ve ekonomik değerleri tanıtılacak. Etkinliğin açılışı 12 Aralık'ta yapılacak.

İstanbul'da 11-14 Aralık'ta Bingöl Tanıtım Günleri düzenlenecek.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Valilik'te düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 11-14 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek olan Bingöl Tanıtım Günleri'ne yönelik hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Organizasyonun resmi açılışının 12 Aralık'ta yapılacağını bildiren Usta, şunları kaydetti:

"Bingöl'ün kültürel ve ekonomik değerlerini Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında tanıtacağız. Bu etkinliğe başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere milletvekillerimiz, iş insanlarımız, bürokratlarımız ve İstanbul'da ve farklı illerde yaşayan tüm hemşehrilerimizin katılım sağlayacağını düşünüyorum. Stantlarımızı ziyaret ederek Bingöl'ü Türkiye'ye ve dünyaya tanıtma konusunda hep birlikte güzel bir adım atacağımıza inanıyorum. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Herkesi Bingöl Tanıtım Günleri'ne bekliyoruz."

Toplantıya Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu ve Arıcılar Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
