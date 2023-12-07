Bingöl Devlet Hastanesi Mesai Dışı Muayene Hizmeti Başlattı

Bingöl Devlet Hastanesi, hasta yoğunluğunu azaltmak için bazı polikliniklerde mesai dışı muayene hizmeti vermeye başladı. Kardiyoloji, ortopedi gibi yoğun hasta bakan polikliniklerde akşam poliklinik uygulaması başlatıldı.

Bingöl Devlet Hastanesi yaşanan hasta yoğunluğu nedeniyle bazı polikliniklerde mesai dışı muayene hizmeti başlattı.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Beyaz Reform" kapsamında, Bingöl Devlet Hastanesinde özellikle kardiyoloji, ortopedi gibi yoğun hasta bakan polikliniklerin ilk etapta hizmet vereceği akşam poliklinik uygulaması ayrıca radyoloji bölümünde de hayata geçirildi.

Başhekim Uzm. Dr. Samet Tatlı, yapılan değişikliklerle daha önce belirlenen kural ve kaidelerin değiştiğini belirterek, "Bu doğrultuda hem hizmet veren hem hizmet alanların daha fazla fayda elde etmesi sağlandı. Yeni uygulama ile vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlardaki sağlık hizmetleri, mesai dışı saatlerde de oluşturulan ekiplerimizle verilmeye başlandı. Zaten geldiğimiz günden bu yana poliklinik sayımızı yüzde 40 artırdık. İlerleyen dönemlerde başka polikliniklerde de bu hizmeti sunacağız." dedi.

Mesai sonrası çalışacak kliniklerdeki hizmet saatlerinin değişiklik gösterebildiğini belirten Tatlı, bazı kliniklerin 17.00-20.00, bazılarının ise 17.00-22.00 arasında hizmet verdiğini belirtti.

Tatlı, "Bazı polikliniklerimiz bu saatlerde bir poliklinik, bazıları ise dokuz poliklinik açabiliyor. Bu hem vatandaşların hem hizmet verecek sağlık ekibinin talebine göre değişebiliyor." ifadelerini kullandı.