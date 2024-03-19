Bingöl'de terör propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
Bingöl'de terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Bingöl'de terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nevruz bahanesiyle 4 kişinin terör propagandası yaptığını tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyon sonucu 4 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.