Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil takla attı, sürücü yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kalencik köyü mevkisinde Ahmet K'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı ve 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet K'nin Karlıova Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Ahmet K'nin kullandığı 35 APB 780 plakalı otomobil ilçenin Kalencik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan Ahmet K, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet K'nin Karlıova Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.