Bingöl'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bingöl'ün Çapakçur Vadisi mevkisinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kavga, arazi anlaşmazlığı nedeniyle başladı ve polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bingöl'de akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kent merkezindeki Çapakçur Vadisi mevkisinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 1'i av tüfeğiyle açılan ateş sonucu olmak üzere 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.