Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Bakan Fidan duyurdu! Yarın tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak
Başsavcılıktan 'İmamoğlu' açıklaması: Belgenin geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama
Özel'e 'İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?' diye açık açık soruldu

Özel'e "İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?" diye açık açık soruldu
İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak

Çipli kimlik olmadan banka hesabı açılamayacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, bilişim suçlarıyla mücadele için ATM işlemlerine ve telefon aboneliklerine sıkı denetimler getirilecek. Çipli kimlik doğrulaması olmadan banka hesapları açılamayacak ve tüm telefon abonelik kayıtları güncellenecek.

4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan bilişim suçlarına yönelik yeni düzenlemelerle, yüz görüntüsü, ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak, tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak, vatandaşların en fazla üç, yabancıların ise en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek.

BANKA VE FİNANS KURULUŞLARININ YETKİLERİ GENİŞLETİLİYOR

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak'ta açıklanan, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi ile banka işlemleri ve telefon aboneliklerine sıkı denetim getiriliyor.Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin üçüncü amacı olan "Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Artırılması" kapsamında, banka ve finans kuruluşlarıyla telefon abonelikleri üzerinde gerekli düzenlemeler yapılacak. Düzenlemeyle banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkilerinin kapsamının genişletilerek sorumluluklarının artırılması, banka, finans kuruluşlarıyla mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülüklerle bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edilebilmesi hedefleniyor. Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek.

"BANKA VE ELEKTRONİK ÖDEME KURULUŞLARINDA ÇİPLİ KİMLİK BELGESİ DOĞRULANMADAN HESAP AÇILAMAYACAK"

Bakanlığın açıklamasına göre, yargısal süreçlerde yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde yargısal süreçle ilgili banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili hesap belirli bir süre askıya alınacak. Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate CMK'nın 128'inci maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

Yapılacak düzenlemeler kapsamında ayrıca banka ve elektronik ödeme kuruluşlarında çipli kimlik belgesi doğrulanmadan hesap açılamayacak. Tespite elverişli yüz görüntüsü, ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. Değişiklik kapsamında ATM güvenlik kamerası kayıtları en az iki yıl süreyle saklanacak.

"TELEFON ABONELİKLERİ GÜNCELLENECEK"

Açıklamaya göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yapılacak yeni düzenlemelerle, suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak. Tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

HAT SAYISI SINIRLANDIRILIYOR

Vatandaşların en fazla üç, yabancıların ise en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde Cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlere idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

Çipli kimlik olmadan banka hesabı açılamayacak
Kaynak: ANKA / Güncel
img

46 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit vücudu defileye damga vurdu
img

Nagihan Karadere, Hatipoğlu'nun sözlerini duyunca çıldırdı
img

Bu ikisini üretenin başına talih kuşu kondu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBahadır Hamamcioglu:

Çip li olmayan kartla açılmış hesaplar ne olacak? Herhalde güncellenir değil mi? Çip li kimlik kartınızı getirin hesabınızı kullanmaya devam ediniz mi diyecekler?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız

Öcalan'ın çağrısına uyacaklar mı? Elebaşı Salih Müslim net konuştu
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.