Çipli kimlik olmadan banka hesabı açılamayacak

4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan bilişim suçlarına yönelik yeni düzenlemelerle, yüz görüntüsü, ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak, tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak, vatandaşların en fazla üç, yabancıların ise en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek.

BANKA VE FİNANS KURULUŞLARININ YETKİLERİ GENİŞLETİLİYOR

"BANKA VE ELEKTRONİK ÖDEME KURULUŞLARINDA ÇİPLİ KİMLİK BELGESİ DOĞRULANMADAN HESAP AÇILAMAYACAK"

Bakanlığın açıklamasına göre, yargısal süreçlerde yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde yargısal süreçle ilgili banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili hesap belirli bir süre askıya alınacak. Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate CMK'nın 128'inci maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

Yapılacak düzenlemeler kapsamında ayrıca banka ve elektronik ödeme kuruluşlarında çipli kimlik belgesi doğrulanmadan hesap açılamayacak. Tespite elverişli yüz görüntüsü, ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. Değişiklik kapsamında ATM güvenlik kamerası kayıtları en az iki yıl süreyle saklanacak.

"TELEFON ABONELİKLERİ GÜNCELLENECEK"

Açıklamaya göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yapılacak yeni düzenlemelerle, suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak. Tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

HAT SAYISI SINIRLANDIRILIYOR

Vatandaşların en fazla üç, yabancıların ise en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde Cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlere idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.