İstanbul'da yaz Kur'an kursu öğrencileri 'bağımlılığa karşı' sahaya çıktı

İstanbul Müftülüğünce, gençlerde bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla "Bağımlılıktan uzak, hayata yakın" sloganıyla düzenlenen "Bilgilig Futbol Turnuvası", 16 ilçeden yaz Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Müftülüğün Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörlüğü yürütücülüğünde Üsküdar Çengelköy Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında konuşan İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Aksoy, turnuvada kaybedenin olmayacağını belirterek, tüm öğrencilere başarı diledi.

Yaz Kur'an kurslarında öğrencilerin yalnızca dini eğitim almadığını dile getiren Aksoy, "Kur'an kurslarımıza sadece Kur'an-ı Kerim öğretilmiyor. Aynı zamanda sporla uğraşan, sağlıklı yaşayan gençler yetişiyor." dedi.

İstanbul İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörü Bilgin Ekşi ise turnuvanın sporun yanı sıra bilgi ve ahlakı merkeze alan farklı bir formatta düzenlendiğini kaydetti.

Turnuvaya 16 ilçeden Kur'an kurslarındaki öğrencilerin katıldığını belirten Ekşi, şöyle konuştu:

"Özellikle dijital bağımlılık noktasında farkındalık oluşturmak, bilgiyi de onların sevdiği bir alan üzerinden aktarmak için ilçe koordinatörleriyle birlikte çalışıyoruz. Her maç öncesinde öğrencilerimiz dijital bağımlılık ve tütün bağımlılığıyla ilgili bilgi testine tabi tutuluyor. Bilgi testinde başarılı olan takım 1 puan, maçı kazanan 2 puan, en centilmen takım ise 1 puan alıyor. Bilgi, spor ve ahlakın sahada birlikte yoğrulduğu bir turnuva olarak hayata geçti."

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Merve Tokatlı ise bağımlılığın giderek daha küçük yaş gruplarını etkileyen önemli bir sorun haline geldiğini, gençlerin boş zamanlarını spor, sanat ve sosyal etkinliklerle değerlendirmesinin bağımlılıktan korunmada en etkili yöntemlerden biri olduğunu dile getirdi.

Turnuvaya Ümraniye'den katılan öğrenci Ali Karaaslan da etkinliğin teknoloji bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturduğunu vurgulayarak, arkadaşlarıyla hem eğlenceli vakit geçirdiklerini hem de başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Programa, Üsküdar Müftüsü İbrahim Kapancı, eski hakem Deniz Ateş Bitnel ve çok sayıda Kur'an kursu öğrencisi de katıldı.