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Bilecik'te Ramazan Bayramı tatilinin bitişi nedeniyle bazı kara yolları ağır vasıtaların kullanımına kapatılacak

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Bilecik'te, 14-15 Nisan'da Ramazan Bayramı tatilinin bitişi dolayısıyla bazı kara yollarının ağır vasıtaların kullanımına kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bayram tatilinin bitişinde trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla kent genelinde gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Bu kapsamda, 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'te, Bozüyük ilçesinden D650 kara yolunun İstanbul istikametiyle D200 kara yolunun Ankara istikametinin, kamyon, tır, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saat süreyle kapatılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Bilecik Trafik Güncel Haberler

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